Внаслідок вибуху у житловому будинку Києва загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Внаслідок вибуху на вулиці Донецькій у Києві загинула жінка, ще одну потерпілу із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. Про це повідомила речниця ГУ НП у Києві Оксана Блищик на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Внаслідок вибуху у столичній квартирі загинула жінка. Ще одну потерпілу із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що виклик на вулицю Донецьку у Солом‘янському районі правоохоронці отримали о 21.10 год. Він прогримів на 9-му поверсі житлового будинку.
Наразі на місці події працюють поліцейські, рятувальники та представники аварійних служб.
За попередньою інформацією, вибух стався внаслідок витоку газу.
“Після першочергової перевірки подія буде кваліфікована відповідно до норм Кримінального кодексу України”, — зазначено в повідомленні.
Як повідомляв УНН, в столиці на вулиці Донецька 35, стався вибух.