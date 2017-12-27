Одна женщина, которую освободили из плена боевиков, решила остаться в оккупированном Донецке

"Из тех, кого мы забрали с неподконтрольной территории, одна женщина отказалась возвращаться, сказала, что имеет проукраинскую позицию, но семья в Донецке, поэтому остается. 26 человек отказались ехать в ОРДО/ОРЛО", - сообщила Стрижевская, слова которой на своей странице в Facebook процитировала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

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Согласно информации ГПУ, указано, что окончательные цифры обмена - 73 на 233.

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