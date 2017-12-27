Одна жінка, яку звільнили з полону бойовиків, вирішила залишитись в окупованому Донецьку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Одна жінка, яку було звільнено з полону бойовиків ОРДЛО відмовилась повертатись на територію України. Про це повідомила заступниця Генерального прокурора України Анжела Стрижевська, передає УНН.
“З тих, кого ми забрали з непідконтрольної території, одна жінка відмовилась повертатися, сказала, що має проукраїнську позицію, але сім’я в Донецьку, тому залишається. 26 осіб відмовились їхати в ОРДО/ОРЛО”, — повідомила Стрижевська, слова якої на своїй сторінці у Facebook процитувала речниця Генпрокурора Лариса Сарган.
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Відповідно до інформації ГПУ, зазначено, що остаточні цифри обміну — 73 на 233.
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