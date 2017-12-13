Одна из стран-экспортеров газа готова помочь Украине в создании газового хаба - министр
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Одна из крупнейших стран-экспортеров газа готова предоставить Украине необходимый объем топлива для создания украинского газового хаба. Об этом в комментарии журналистам после заседания правительства сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент УНН.
"Министерство работает над тем, чтобы на территории Украины открылся Украинский хаб. Одна из стран - серьезных экспортеров газовых ресурсов заинтересована и готова дать Украине достаточный объем газа, чтобы развить здесь газовый хаб, учитывая инфраструктурные проекты в стране", - сказал Насалик, при этом не уточнив, о какой стране экспортера идет.
На вопрос журналистов, стоит ли ожидать создания подобного хаба до 2020 года Насалик заметил, что министерство движется в этом направлении гораздо быстрее.
По словам Насалика, создание такого хаба на территории нашей страны невозможно без участия России.
"Абсолютно нет проблем в его создании даже без России", - сказал министр.
Как сообщал УНН, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 11 декабря уменьшился до 15,609 млрд куб.