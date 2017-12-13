Одна з країн-експортерів газу готова допомогти Україні у створенні газового хабу - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Одна з найбільших країн-експортерів газу готова надати Україні необхідний обсяг палива для створення українського газового хабу. Про це у коментарі журналістам після засідання уряду повідомив журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент УНН.
"Міністерство працює над тим, щоб на території України відкрився український хаб. Одна з країн - серйозних експортерів газових ресурсів зацікавлена і готова дати Україні достатній обсяг газу, щоб розвинути тут газовий хаб, враховуючи інфраструктурні проекти в країні", - сказав Насалик, при цьому не уточнивши, про яку країну-експортера йдеться.
На запитання журналістів, чи варто очікувати створення подібного хабу до 2020 року Насалик зауважив, що міністерство рухається в цьому напрямку набагато швидше .
За словами Насалика, створення такого хабу на території нашої країни можливе без участі Росії.
"Абсолютно немає проблем у його створенні навіть без Росії", - сказав міністр.
Як повідомляв УНН, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 11 грудня зменшився до 15,609 млрд куб.