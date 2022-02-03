Один человек погиб, 4 ранены в результате стрельбы в Калифорнии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В американском штате Калифорния в результате стрельбы погиб один человек и четверо получили ранения. Об этом УНН информирует со ссылкой на ABC News.
Детали
Стрельба произошла в автобусе, который был припаркован возле магазина в Оровилл, штат Калифорния. Четверо пострадавших доставлены в местные больницы. По данным полиции, пятая жертва скончалась на месте происшествия, несмотря на спасательные мероприятия.
Подозреваемый сбежал из автобуса, когда прибыла полиция, и побежал через торговый комплекс в Walmart. Согласно звонкам в службу экстренной помощи, поступившим из Walmart, подозреваемый вел себя "странно".
Полиция встретила подозреваемого у входа и задержала его без применения силы. По данным полиции, подозреваемый был доставлен в тюрьму округа Бьютт, и огнестрельное оружие было изъято.
"Свидетели, которые находились в автобусе, были доставлены и допрошены", — заявил шериф округа Бьютт Кори Хонеа во время пресс-конференции.