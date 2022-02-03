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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 51259 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Одна особа загинула, 4 поранені в результаті стрілянини в Каліфорнії

Одна особа загинула, 4 поранені в результаті стрілянини в Каліфорнії

Київ • УНН

 • 24980 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. В американському штаті Каліфорнія в результаті стрілянини загинула одна людина і четверо отримали поранення. Про це УНН інформує з посиланням на ABC News.

Деталі

Стрілянина сталася в автобусі, що був припаркований біля магазину в Оровілл, штат Каліфорнія. Четверо постраждалих доставлено до місцевих лікарень. За даними поліції, п'ята жертва померла на місці пригоди, незважаючи на рятувальні заходи.

Підозрюваний втік із автобуса, коли прибула поліція, та побіг через торговий комплекс у Walmart. Згідно з дзвінками в службу екстреної допомоги, що надійшли з Walmart, підозрюваний поводився "дивно".

Поліція зустріла підозрюваного біля входу Walmart і затримала його без застосування сили. За даними поліції, підозрюваного було доставлено до в'язниці округу Бьютт, і вогнепальну зброю було вилучено.

"Свідки, які перебували в автобусі, були доставлені та допитані", — заявив шериф округу Бьютт Корі Хонеа під час пресконференції.

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