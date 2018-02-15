Одна из самых старших пар в Украине поженилась в День влюбленных в Житомире

Мужчине исполнилось 67, жене - 51. Они вместе уже 10 лет - решили узаконить свои отношения - символически - 14 февраля. Виктор Неботов - бывший военный, спецназовец, сейчас преподает игру на гитаре в одной из музыкальных школ города.

Виктор Федорович - собирает и самостоятельно выполняет старинные романсы. Сейчас со своей второй половинкой он мечтает о собственном доме.

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"Любовь - это не когда смотрят друг на дружку, а когда смотрят в одном направлении - у нас есть одно направление - мы к нему идем, мы строим дом, новый свой, настоящий деревянный красивый сруб, вот это наша цель", - говорит Виктор Неботов.

Встретилось супругов 10 лет назад - на рынке - Елена продавала цветы, Виктор пришел покупать розы - с тех пор они вместе.

"Это было все постепенно, не сразу, но эта любовь все прибывала-прибывала, пока не вылилась в бурное чувство. Мы уже вместе 10 лет и это чувство у нас только нарастает", - рассказывает Елена.

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По требованию пары церемонию проводили не в помещении, а возле символа Житомира - памятного знака в честь основания города, поздно вечером - с воздушными шариками и установлением сразу двух рекордов.

"Был установлен и рекорд зрелости, что это такая одна из самых старших пар в области, которая была зарегистрирована, и вторая пара в Украине, которая была зарегистрирована по своему возрасту, также у нас был установлен такой рекорд, как самый длинный поцелуй, который был сегодня совершен нашей молодой парой", - отмечает начальник управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в Житомирской области Валентин Зализнюк.

Руководители управления юстиции области говорят, что благодаря Виктору и Елене отныне подобные рекорды будут фиксироваться официально.

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"Я думаю, что с этого года, с этого дня влюбленных - 2018, думаю, что уже последующие годы нам с чем вести сравнения", - рассказал начальник Главного территориального управления юстиции в Житомирской области Александр Грабарь.