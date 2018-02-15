Одна із найстарших пар в Україні одружилась у День закоханих у Житомирі

Чоловіку виповнилось 67, дружині — 51. Вони разом вже 10 років — вирішили узаконити свої відносини — символічно — 14 лютого. Віктор Нєботов — колишній військовий, спецназівець, зараз викладає гру на гітарі в одній із музичних шкіл міста.

Віктор Федорович — збирає та самостійно виконує старовинні романси. Зараз зі своєю другою половинкою вони мріють про власний будинок.

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“Любовь — это не когда смотрят друг на дружку, а когда смотрят в одном направлении — у нас есть одно направление — мы к нему идем, мы строим дом, новый свой, настоящий деревянный красивый сруб, вот это наша цель”, — говорить Віктор Нєботов.

Зустрілось подружжя 10 років тому — на ринку — Олена продавала квіти, Віктор прийшов купувати троянди — з того часу вони разом.

“Це було все поступово, не відразу, але це кохання все прибувало-прибувало і поки воно не вилилось у бурхливе таке почуття. Ми вже разом 10 років і це почуття у нас тільки наростає”, — розповідає Олена.

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На вимогу пари церемонію проводили не у приміщенні, а біля символу Житомира — пам’ятного знаку на честь заснування міста, пізно ввечері — із повітряними кульками та встановленням одразу двох рекордів.

“Був встановлений і рекорд зрілості, що це така одна із найстаріших пар в області, яка була зареєстрована і друга пара в Україні, яка була зареєстрована по своєму віку, також у нас був встановлений такий рекорд як найдовший поцілунок, який був сьогодні зроблений нашою молодою парою”, — зазначає начальник Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Житомирській області Валентин Залізнюк.

Керівники управління юстиції області кажуть, що завдяки Віктору та Олені відтепер подібні рекорди фіксуватимуться офіційно.

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“Я думаю, що з цього року, з цього дня закоханих — 2018, думаю, що вже наступні роки нам буде з чим вести порівняння”, — розповів Начальник Головного територіального управління юстиції у Житомирській області Олександр Грабар.