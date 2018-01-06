Одиннадцать саудовских принцев задержали за протест против экономии

Отмечается, что приказ предусматривал приостановление оплаты счетов принцев за коммунальные услуги - за воду и электричество.

Также принцы заявили, что хотят получить денежную компенсацию за смертный приговор их родственнику.

"Им сообщили, что их требования ошибочны, но они отказались покинуть Каср аль-Хокма. ​​Королевской охране было поручено ... вмешаться, и принцы были задержаны и помещены в тюрьму Аль-Хайер, в ожидании суда", - цитирует Reuters местное издание sabq.org, которое ссылается на собственные источники.

Издание добавляет, что ведущий мировой экспортер нефти, Саудовская Аравия ввела реформы, которые сокращают субсидии, вводят налог на добавленную стоимость и сокращают льготы для членов королевской семьи, чтобы справиться с падением цен на нефть, которое вызвало дефицит бюджета.

По оценкам экспертов, в 2018 году дефицит составит 195 млрд риалов.

Как сообщал УНН, в декабре прошлого года Саудовская Аравия освободила 23 задержанных в обмен на их состояние.