Одинадцять саудівських принців затримали за протест проти економії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У Саудівській Аравії затримано 11 принців після того, як вони зібралися в королівському палаці Каср аль-Хокм для протесту проти заходів жорсткої економії, запроваджених наказом короля Сальмана бен Абдель Азіза Аль Сауда, передає УНН з посиланням на Reuters.
Зазначається, що наказ передбачав призупинення оплати рахунків принців за комунальні послуги - за воду і електрику.
Також принци заявили, що хочуть отримати грошову компенсацію за смертний вирок їх родичу.
"Їм повідомили про помилку їх вимог, але вони відмовилися покинути Каср аль-Хокма. Королівській охороні було доручено ... втрутитися, і принци були затримані і поміщені у в'язницю Аль-Хайер, в очікуванні суду", - цитує Reuters місцеве видання sabq.org, яке посилається на власні джерела.
Видання додає, що провідний світовий експортер нафти, Саудівська Аравія ввела реформи, які скорочують субсидії, вводять податок на додану вартість і скорочують пільги для членів королівської сім'ї, щоб впоратися з падінням цін на нафту, яке викликало дефіцит бюджету.
За оцінками експертів, у 2018 році дефіцит складе 195 мільярдів ріалів.
Як повідомляв УНН, у грудні минулого року Саудівська Аравія звільнила 23 затриманих в обмін на їхні статки.