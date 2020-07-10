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Один из руководителей Житомирской таможни пойдет под суд за растрату 700 тыс. грн

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Один из руководителей Житомирской таможни ГФС пойдет под суд за растрату бюджетных средств на сумму свыше 700 тысяч гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Направлено в суд обвинительный акт в отношении одного из руководителей Житомирской таможни ГФС. Он обвиняется в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины) ", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что чиновник таможни ГФС подписал акты выполненных работ, не соответствующие проектно-сметной документации и государственным строительным нормам. В частности строительные работы должны были быть выполнены с применением так называемых "сэндвич-панелей", но были установлены конструкции с металопрофильного письма. Кроме этого, за выполнением строительных работ отсутствовал авторский и технический надзор. Такие действия должностного лица нанесли государству ущерб на сумму свыше 700 000 гривен.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, 18 февраля 2020 года направлено в суд обвинительный акт в отношении трех должностных лиц Житомирской таможни по факту повторного получения неправомерной выгоды, соединенного с вымогательством.

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