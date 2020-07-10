Один из руководителей Житомирской таможни пойдет под суд за растрату 700 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Один из руководителей Житомирской таможни ГФС пойдет под суд за растрату бюджетных средств на сумму свыше 700 тысяч гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Направлено в суд обвинительный акт в отношении одного из руководителей Житомирской таможни ГФС. Он обвиняется в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины) ", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что чиновник таможни ГФС подписал акты выполненных работ, не соответствующие проектно-сметной документации и государственным строительным нормам. В частности строительные работы должны были быть выполнены с применением так называемых "сэндвич-панелей", но были установлены конструкции с металопрофильного письма. Кроме этого, за выполнением строительных работ отсутствовал авторский и технический надзор. Такие действия должностного лица нанесли государству ущерб на сумму свыше 700 000 гривен.
В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Напомним, 18 февраля 2020 года направлено в суд обвинительный акт в отношении трех должностных лиц Житомирской таможни по факту повторного получения неправомерной выгоды, соединенного с вымогательством.