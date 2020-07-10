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Один з керівників Житомирської митниці піде під суд за розтрату 700 тис. грн

Київ • УНН

 • 11024 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Одного з керівників Житомирської митниці ДФС судитимуть за розтрату бюджетних коштів на суму понад 700 тисяч гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

“Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно одного з керівників Житомирської митниці ДФС. Він обвинувачується у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України)”, — йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що посадовець митниці ДФС підписав акти виконаних робіт, які не відповідають проектно-кошторисній документації та державним будівельним нормам. Зокрема будівельні роботи мали бути виконані із застосуванням так званих “сендвіч-панелей”, натомість були встановлені конструкції з металопрофільного листа. Окрім цього, за виконанням будівельних робіт був відсутній авторський та технічний нагляд. Такі дії посадовця завдали державі збитків на суму понад 700 тисяч гривень.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 18 лютого 2020 року скеровано до суду обвинувальний акт відносно трьох посадовців Житомирської митниці за фактом повторного одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням.

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