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Один устроил вечеринку в локдаун, другой ручкался с Лукашенко: в "Слуге народа" хотят объяснений от Тищенко и Шевченко

Один устроил вечеринку в локдаун, другой ручкался с Лукашенко: в "Слуге народа" хотят объяснений от Тищенко и Шевченко

Киев  •  УНН

 • 22799 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Парламентская фракция "Слуга народа" на следующей неделе потребует объяснений от народных депутатов Евгения Шевченко и Николая Тищенко, поведение которых вызвало общественное возмущение. Об этом УНН сказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа", председатель одноименной партии Александр Корниенко.

Цитата:

"Мы господина Евгения туда не отправляли - это его личная инициатива. Объяснение, я думаю, будем просить. Во фракции уже задают разные вопросы... Приедет - спросим", - сказал Корниенко.

"Мы объяснение точно раньше следующей недели ни от него, ни от Тищенко в режиме фракции не получим", - добавил он.

Детали

На вопрос о том, планируется ли поставить вопрос о поведении упомянутых нардепов на заседании фракции, Корниенко отметил, что в ближайшее время таких собраний проводиться не планируется из-за карантина в Киеве.

Ввечеринка Тищенко

В начале этой недели в СМИ появилась информация о том, что нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил вечеринку для своей жены в отеле Fairmont.

После того, как в соцсетях распространили фото и видео с мероприятия, на котором гости явно не придерживались противоэпидемических ограничений, проверкой события занялись правоохранители.

Встреча Шевченко с Лукашенко

Еще один депутат фракции "Слуга народа", Евгений Шевченко, сегодня провел личную встречу с Александром Лукашенко.

Стоит отметить, что Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

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