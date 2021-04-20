Один влаштував вечірку у локдаун, інший ручкався з Лукашенком: у "Слузі народу" хочуть пояснень від Тищенка та Шевченка

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Парламентська фракція “Слуга народу” наступного тижня вимагатиме пояснень від народних депутатів Євгенія Шевченка та Миколи Тищенка, поведінка яких викликала суспільне обурення. Про це УНН сказав перший заступник голови фракції “Слуга народу”, голова однойменної партії Олександр Корнієнко.

Цитата:

“Ми пана Євгена туди не відправляли — це його особиста ініціатива. Пояснення, я думаю, будемо просити. У фракції вже задають різні питання... Приїде — запитаємо”, — сказав Корнієнко.

“Ми пояснення точно раніше наступного тижня ані від нього, ані від Тищенка в режимі фракції не отримаємо”, — додав він.

Деталі

На запитання про те, чи планується порушити питання щодо поведінки згаданих нардепів на засіданні фракції, Корнієнко зазначив, що найближчим часом таких зібрань проводитись не планується через карантинні обмеження у Києві.

Вечірка Тищенка

На початку цього тижня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко влаштував вечірку для своєї дружини у готелі Fairmont.

Після того, як у соцмережах поширили фото та відео з заходу, на якому гості, вочевидь, не дотримувались протиепідемічних обмежень, перевіркою події зайнялись правоохоронці.

Зустріч Шевченка з Лукашенком

Ще один депутат фракції “Слуга народу”, Євгеній Шевченко, сьогодні провів особисту зустріч з Олександром Лукашенком.

Варто зазначити, що Україна не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

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