Один ребенок погиб, еще пятеро пострадали за сутки в результате российских обстрелов

В результате атак российских войск за прошедшие сутки погиб 11-летний мальчик в Харьковской области. Еще пятеро детей пострадали из-за удара армии рф по Днепру. Всего в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф по состоянию на утро 3 апреля пострадали более 1818 детей. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Как сообщается, 2 апреля в результате обстрела врагом поселка Новоосиново Купянского района Харьковской области погиб 11-летний мальчик. Также во вторник из-за обстрела войсками рф Днепра пострадали 5 детей в возрасте от 14 до 17 лет.

С начала полномасштабного вторжения рф в Украине пострадали более 1818 детей. По состоянию на утро 3 апреля 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 538 детей погибли и более 1280 получили ранения различной степени тяжести.

Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 524, Харьковской - 344, Херсонской - 149, Киевской - 130, Днепропетровской - 130, Николаевской - 103, Запорожской - 100.

Ракетный удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 18