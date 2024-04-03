Один ребенок погиб, еще пятеро пострадали за сутки в результате российских обстрелов
Киев • УНН
11-летний мальчик погиб и еще 5 детей в возрасте 14-17 лет были ранены в результате российских обстрелов в Харьковской области и Днепре. Общее количество детей, пострадавших с начала российского вторжения, превысило 1 818.
В результате атак российских войск за прошедшие сутки погиб 11-летний мальчик в Харьковской области. Еще пятеро детей пострадали из-за удара армии рф по Днепру. Всего в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф по состоянию на утро 3 апреля пострадали более 1818 детей. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Как сообщается, 2 апреля в результате обстрела врагом поселка Новоосиново Купянского района Харьковской области погиб 11-летний мальчик. Также во вторник из-за обстрела войсками рф Днепра пострадали 5 детей в возрасте от 14 до 17 лет.
С начала полномасштабного вторжения рф в Украине пострадали более 1818 детей. По состоянию на утро 3 апреля 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 538 детей погибли и более 1280 получили ранения различной степени тяжести.
Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 524, Харьковской - 344, Херсонской - 149, Киевской - 130, Днепропетровской - 130, Николаевской - 103, Запорожской - 100.
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