Один из самых активных вулканов в мире Килауэа начал извергаться
Киев • УНН
Вулкан Килауэа на Гавайских островах возобновил активность. Извержение ограничивается территорией национального парка, однако вулканический смог может представлять угрозу для населенных пунктов.
Вулкан Килауэа, который находится на Гавайских островах (США), является одним из самых активных вулканов в мире. Он снова начал извергаться. Об этом сообщает USA Today, пишет УНН.
Детали
По данным Гавайской вулканической обсерватории, непосредственной опасности для жителей нет, поскольку вулканическая активность в настоящее время ограничивается территорией Национального парка Гавайских вулканов. Парк, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, охватывает вершины двух самых активных вулканов мира: Килауэа и Мауна-Лоа.
Но власти предупреждают, что непосредственную угрозу представляет вулканический смог, который может достичь населенных пунктов с помощью ветров.
Дым от извергающейся лавы содержит диоксид серы, раздражающий газ с резким запахом, который может ухудшить симптомы у людей, страдающих респираторными заболеваниями, например, астмой, и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Район, где происходит извержение, был закрыт для посещения с 2007 года из-за риска камнепадов и хрупкости стен кратера вулкана.
Напомним
На Филиппинах произошло мощное извержение вулкана Канлаон, что повлекло массовую эвакуацию 87 тысяч человек. Власти объявили зону опасности в радиусе 6 км и повысили уровень тревоги до третьего уровня.