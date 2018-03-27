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Один из лидеров сборной Японии расхвалил Шевченко и сборную Украины

Один из лидеров сборной Японии расхвалил Шевченко и сборную Украины

Киев  •  УНН

 • 11786 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Известный японский полузащитник Кейсуке Хонда поделился ожиданиями от ближайшего товарищеского противостояния своей сборной с командой Украины. Об этом сообщает Федерация футбола Украины, передает УНН.

“У сборной Украины есть менталитет победителя. Её тренирует Андрей Шевченко — прирожденный триумфатор. Нет никаких сомнений, что соперник будет играть исключительно на победу. Впрочем, считаю, у сборной Японии также нет другой цели. Честно говоря, очень люблю выходить на поле с этими мыслями. Уверен, что Украина сильнее команду Мали, с которой мы сыграли 23 марта (1:1). Нас ожидает очень тяжелое противостояние”, — подчеркнул 31-летний полузащитник мексиканской “Пачуки”.

Заметим, что в нынешней кампании чемпионата Мексики Хонда, который ранее выступал за за итальянский “Милан” (сыграл 92 поединка) провел за ФК “Пачука” 31 встреча, забил 10 голов и отдал 7 голевых передач.

Примечательно, что в истории сборной Японии Хонда занимает 5-е место в списке бомбардиров — 36 голов, и замыкает топ-10 по количеству проведенных матчей за свою национальную команду (92).

Добавим также, товарищеский поединок Япония — Украина состоится сегодня в бельгийском Льеже на стадионе “Морис Дюфран”. Начало игры в 15:20 по киевскому времени.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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