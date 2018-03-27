Один із лідерів збірної Японії розхвалив Шевченка та збірну України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Відомий японський півзахисник Кейсуке Хонда поділився очікуваннями від найближчого товариського протистояння своєї збірної з командою України. Про це інформує Федерація футболу України, передає УНН.
“У збірної України є менталітет переможця. Її тренує Андрій Шевченко — природжений тріумфатор. Немає ніяких сумнівів, що суперник буде грати виключно на перемогу. Утім, вважаю, у збірної Японії також немає іншої мети. Чесно кажучи, дуже люблю виходити на поле з цими думками. Упевнений, що Україна сильніша за команду Малі, з якою ми зіграли 23 березня (1:1). На нас очікує дуже важке протистояння”, — підкреслив 31-річний півзахисник мексиканської “Пачуки”.
Зауважимо, що у нинішній кампанії чемпіонату Мексики Хонда, який раніше виступав за за італійський “Мілан” (зіграв 92 поєдинки) провів за ФК “Пачука” 31 зустріч, забив 10 голів і віддав 7 гольових передач.
Примітно, що в історії збірної Японії Хонда посідає 5-те місце в списку бомбардирів — 36 голів, і замикає топ-10 за кількістю проведених поєдинків за свою національну команду (92).
Додамо також, товариський поєдинок Японія — Україна відбудеться сьогодні в бельгійському Льєжі на стадіоні “Моріс Дюфран”. Початок гри о 15:20 за київським часом.