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Один из лидеров сборной Украины пропустит игру с финнами: известны детали

Один из лидеров сборной Украины пропустит игру с финнами: известны детали

Киев  •  УНН

 • 15942 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Стало известно имя футболиста, который пропустил предматчевую тренировку сборной Украины на НСК "Олимпийский" приурочено поединке с Финляндией и не поможет национальной команде в ближайших поединках отбора на ЧМ-2022, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

В вечерней тренировке приняли участие 26 футболистов. К сожалению, не успел восстановиться после повреждения, из-за которого он пропустил уже больше месяца, Андрей Ярмоленко: присутствуют остаточные последствия травмы, которые не дают атакующем хавбеку быть готовым к ближайшим поединкам.

Учитывая это тренер Андрей Шевченко принял решение отпустить Ярмоленко из расположения главной команды страны — Андрей будет завершать процесс реабилитации в “Вест Хэме”.

Таким образом, Ярмоленко кроме игры с финнами пропустит матч с Казахстаном, которое пройдет 31 марта.

Отметим

Еще двое игроков сборной, Александр Тимчик и Владимир Шепелев, по согласованию с тренерским штабом национальной команды приняли участие в контрольном матче киевского “Динамо” с бухарестскими одноклубниками, отыграв семьдесят первой и 87 минут соответственно. После товарищеской встречи Тимчик и Шепелев вернулись в расположение сборной — тренеры продолжают рассчитывать на данных исполнителей на этом сборе.

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