Один із лідерів збірної України пропустить гру з фінами: відомі деталі

Деталі

У вечірньому тренуванні взяли участь 26 футболістів. На жаль, не встиг відновитися після ушкодження, через яке він пропустив уже більше місяця, Андрій Ярмоленко: присутні залишкові наслідки травми, які не дають атакувальному хавбеку бути готовим до найближчих поєдинків.

З огляду на це тренер Андрій Шевченко прийняв рішення відпустити Ярмоленка з розташування головної команди країни — Андрій буде завершувати процес реабілітації у “Вест Хемі”.

Таким чином, Ярмоленко окрім гри з фінами пропустить матч із Казахстаном, яке пройде 31-го березня.

Зауважимо

Ще двоє гравців збірної, Олександр Тимчик та Володимир Шепелєв, за погодженням із тренерським штабом національної команди взяли участь у контрольному матчі київського “Динамо” з бухарестськими одноклубниками, відігравши 71-у і 87 хвилин відповідно. Після товариської зустрічі Тимчик та Шепелєв повернулися до розташування збірної — тренери продовжують розраховувати на даних виконавців на цьому зборі.