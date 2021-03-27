Один із лідерів збірної України пропустить гру з фінами: відомі деталі

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Стало відомим ім'я футболіста, який пропустив передматчеве тренування збірної України на НСК "Олімпійський" приурочене поєдинку із Фінляндією та не допоможе національній команді у найближчих поєдинках відбору на ЧС-2022, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.

Деталі

У вечірньому тренуванні взяли участь 26 футболістів. На жаль, не встиг відновитися після ушкодження, через яке він пропустив уже більше місяця, Андрій Ярмоленко: присутні залишкові наслідки травми, які не дають атакувальному хавбеку бути готовим до найближчих поєдинків.

З огляду на це тренер Андрій Шевченко прийняв рішення відпустити Ярмоленка з розташування головної команди країни — Андрій буде завершувати процес реабілітації у “Вест Хемі”.

Таким чином, Ярмоленко окрім гри з фінами пропустить матч із Казахстаном, яке пройде 31-го березня.

Зауважимо

Ще двоє гравців збірної, Олександр Тимчик та Володимир Шепелєв, за погодженням із тренерським штабом національної команди взяли участь у контрольному матчі київського “Динамо” з бухарестськими одноклубниками, відігравши 71-у і 87 хвилин відповідно. Після товариської зустрічі Тимчик та Шепелєв повернулися до розташування збірної — тренери продовжують розраховувати на даних виконавців на цьому зборі.

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