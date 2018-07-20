Один из лучших бомбардиров Конго пройдет просмотр в "Динамо"

20-летний футболист должен был улететь в Украину на 45-дневный просмотр, однако его задержали в аэропорту представители миграционной службы.

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Предыдущий клуб игрока "Мотема Пембе", за который форвард выступал в прошлом сезоне на правах аренды, не отпустил футболиста, ведь он провел за команду только один из двух сезонов. Однако президент "Фармагросу" заявил, что "Мотема Пембе" заплатили только за один сезон выступлений Чибамба, поэтому нападающий может отправиться в другую команду.

Стоит отметить, что по итогам прошлого чемпионата ДР Конго Чибамба забил 20 голов в стал лучшим бомбардиром "Мотема Пембе", который завоевал бронзовые медали внутреннего первенства.