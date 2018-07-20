Один із кращих бомбардирів Конго пройде перегляд в "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. За повідомленням президента конголезького ФК "Фармагрос" Кабамба Нколо, нападник Даго Чібамба відправиться в київське "Динамо" на перегляд, повідомляє УНН з посиланням на сайт acpcongo.
20-річний футболіст повинен був полетіти в Україну на 45-денний перегляд, проте його затримали в аеропорту представники міграційної служби.
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Попередній клуб гравця "Мотема Пембе", за який форвард виступав в минулому сезоні на правах оренди, не відпустив футболіста, адже він провів за команду лише один із двох сезонів. Однак президент "Фармагросу" заявив, що "Мотема Пембе" заплатили тільки за один сезон виступів Чібамби, тому нападник може відправитися в іншу команду.
Варто зазначити, що за підсумками минулого чемпіонату ДР Конго Чібамба забив 20 голів в став кращим бомбардиром "Мотема Пембе", який виборов бронзові медалі внутрішньої першості.