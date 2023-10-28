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Один из кандидатов в президенты США снялся с гонки

Киев • УНН

 • 84412 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Бывший вице-президент США Майк Пенс приостановил свою президентскую кампанию из-за низких результатов опросов и финансовых проблем. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Один из кандидатов в президенты США снялся с гонки

Цитата

«После долгих молитв и размышлений я решил приостановить свою президентскую кампанию с сегодняшнего дня», — сказал Пенс на ежегодной конференции Республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе в субботу.

Один из источников сообщил CNN, что в предвыборной кампании Пенса было серьезное беспокойство, что он не сможет пройти третий этап дебатов в следующем месяце. Это беспокойство стало движущим фактором в решении Пенса, сказал советник республиканцев, близкий к его кампании.

«Я покидаю эту кампанию, но позвольте мне пообещать вам, что я никогда не брошу борьбу за консервативные ценности и никогда не прекращу бороться за избрание принципиальных республиканских лидеров на все должности в стране», – сказал Пенс.

Дополнение

Как пишет CNN, выход из гонки Пенса в 2024 году свидетельствует о том, что сегодняшняя Республиканская партия давно оставила тот вид консерватизма, который он представляет, и что Дональд Трамп продолжает оставаться доминирующим кандидатом в гонке, несмотря на свои проблемы с законом.

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