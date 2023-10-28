Один із кандидатів у президенти США знявся з перегонів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Колишній віце-президент США Майк Пенс призупинив свою президентську кампанію через низькі результати опитувань і фінансові проблеми. Про це пише CNN, передає УНН.
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«Після довгих молитов і роздумів я вирішив призупинити свою президентську кампанію з сьогоднішнього дня», — сказав Пенс на щорічній конференції Республіканської єврейської коаліції в Лас-Вегасі в суботу.
Одне з джерел повідомило CNN, що в передвиборчій кампанії Пенса було серйозне занепокоєння, що він не зможе пройти третій етап дебатів наступного місяця. Це занепокоєння стало рушійним фактором у рішенні Пенса, сказав радник республіканців, близький до його кампанії.
«Я залишаю цю кампанію, але дозвольте мені пообіцяти вам, що я ніколи не покину боротьбу за консервативні цінності та ніколи не припиню боротися за обрання принципових республіканських лідерів на всі посади в країні», – сказав Пенс.
Доповнення
Як пише CNN, вихід із перегонів Пенса у 2024 році свідчить про те, що сьогоднішня Республіканська партія давно залишила той вид консерватизму, який він представляє, і що Дональд Трамп продовжує залишатися домінуючим кандидатом у перегонах, незважаючи на свої проблеми з законом.
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