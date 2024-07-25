Одесская ОГА отменила расточительных тендеров на более чем полмиллиарда гривен
Киев • УНН
Одесская облгосадминистрация отменила ненужные тендеры на сумму 547,5 млн грн. Среди отмененных закупок - завышенные цены на продукты питания, мебель, автомобили, разработку документации и несрочные ремонты.
Одесская облгосадминистрация отменила ненужных тендеров на 547,5 млн грн. Об этом сообщает глава облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.
Цифра дня: 547 500 000+ гривен сэкономленных средств на тендерах Именно такую сумму громады Одесской области могли потерять из-за переплаты на объявленных закупках. И именно такую сумму заблокировала рабочая группа «Прозрачность и подотчетность» при областной государственной администрации, чтобы вернуть ее обратно в бюджеты для более рациональных расходов. Прежде всего - на поддержку ВСУ
Среди отмененных тендеров, в частности завышенные закупки продуктов питания, мебели, автомобилей, разработка документации, не срочные ремонты и прочее.