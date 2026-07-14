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Одесса снова под вражеской атакой, есть попадания по инфраструктуре - МВА

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Российская армия снова нанесла удар по Одессе, попав в инфраструктуру. Глава Одесской МВА Сергей Лысак призвал не пренебрегать правилами безопасности.

Одесса снова под вражеской атакой, есть попадания по инфраструктуре - МВА

Армия рф снова атаковала Одессу, есть попадания по инфраструктуре. Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лисак, передает УНН.

Враг атакует город. Есть попадания по инфраструктуре. Не пренебрегайте  правилами безопасности. Воздушная тревога продолжается 

- сообщил Лисак.

РФ атаковала два гражданских судна в Чёрном море под флагами Танзании и Либерии, погиб капитан14.07.26, 19:24 • 2070 просмотров

Напомним

Ранее армия рф нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесской области, поразив гражданское судно под флагом Маршалловых Островов. В результате атаки погибло два человека, на судне возник пожар.

Антонина Туманова

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