Одесса снова под вражеской атакой, есть попадания по инфраструктуре - МВА

Армия рф снова атаковала Одессу, есть попадания по инфраструктуре. Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лисак, передает УНН.

Враг атакует город. Есть попадания по инфраструктуре. Не пренебрегайте правилами безопасности. Воздушная тревога продолжается - сообщил Лисак.

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Напомним

Ранее армия рф нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесской области, поразив гражданское судно под флагом Маршалловых Островов. В результате атаки погибло два человека, на судне возник пожар.