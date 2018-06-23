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Одесскому автомайдановцу Устименко предоставили государственную охрану

Одесскому автомайдановцу Устименко предоставили государственную охрану

Киев  •  УНН

 • 11878 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Активисту одесского Автомайдана Виталию Устименко предоставили государственную охрану. Об этом он сам написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Через две недели после покушения мне предоставлена ​​государственная охрана”, — говорится в сообщении.

Телеведущего и активиста Автомайдана Виталия Устименко 5 июня забрали в больницу со следами побоев и ножевым ранением спины, после того как двое неизвестных напали на него вблизи одесского филиала Общественного телевидения, где Устименко вел программу “Тема дня”. Очевидцы инцидента отметили, что двое нападавших ждали активиста еще за полчаса до нападения.

Позже, 18 июня, произошло нападение на главного редактора херсонского сайта “Мост”, представителя ОО “Институт массовой информации” в Херсонской области Сергея Никитенко.

По словам журналиста, нападавшие на него похожи на людей, которые ранее нанесли ножевые ранения Устименко. Он узнал их на скриншоте с видео событий в Одессе.

Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту нападения на лидера одесского Автомайдана Виталия Устименко.

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