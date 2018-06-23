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Одеському автомайданівцю Устименку надали державну охорону

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Активісту одеського Автомайдану Віталієві Устименку надали державну охорону. Про це він сам написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Через два тижні після замаху мені надано державну охорону”, — йдеться у повідомленні.

Телеведучого та активіста Автомайдану Віталія Устименка 5 червня забрали до лікарні зі слідами побоїв та ножовим пораненням спини, після того як двоє невідомих напали на нього поблизу одеської філії Суспільного телебачення, де Устименко вів програму “Тема дня”. Очевидці інциденту зазначили, що двоє нападників чекали активіста ще за півгодини до нападу.

Пізніше, 18 червня, трапився напад на головного редактора херсонського сайту “Мост”, представника ГО “Інститут масової інформації” у Херсонській області Сергія Нікітенка.

За словами журналіста, нападники на нього схожі на людей, які раніше завдали ножових поранень Устименкові. Він упізнав їх на скріншоті із відео з подій в Одесі.

Нагадаємо, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на лідера одеського Автомайдану Віталія Устименка.

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