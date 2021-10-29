Одесский и Николаевский порты приватизируют - министр Кубраков

Детали



Министр презентовал президентскую программу “Большая стройка” в морской и речной отрасли. По его словам в Одесский и Николаевский порты ждет приватизация.

“В Одесский и Николаевский порт зашли крупные инвесторы и следующий этап — это просто приватизация этих портов”, — сказал Кубраков.

Министр сообщил, что его ведомство готовит необходимые законодательные изменения и проводит соответствующую работу с Фондом государственного имущества. Он заявил, что пассажирский комплекс Одесского порта (морвокзал) передадут в концессию. Также в концессию передадут и Черноморский порт (бывший Ильичевский). Министр отметил, что порт “Южный” останется под государственным контролем.

“Если недавно он (порт „Южный“ — УНН) был убыточным, то теперь он просто суперприбыльный. На его счетах уже находятся более 1 миллиарда гривен”, — заявил министр.

Кубраков также сказал, что по порту Усть-Дунайский (Одесская область) приватизационный конкурс будет проведен уже в нынешнем году. Документальное оформление передачи в концессию порта Ольвия и порта Херсон произойдет в декабре.