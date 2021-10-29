Одеський та Миколаївський порти приватизують - міністр Кубраков

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Міністр презентував президентську програму “Велике будівництво” у морській та річковій галузі. За його словами, в Одеський і Миколаївський порти чекає приватизація.

"До Одеського та Миколаївського порту зайшли великі інвестори і наступний етап - це просто приватизація цих портів", - сказав Кубраков.

Міністр повідомив, що його відомство готує необхідні законодавчі зміни та проводить відповідну роботу з Фондом державного майна. Він заявив, що пасажирський комплекс Одеського порту (морвокзал) передадуть у концесію. Також у концесію передадуть і Чорноморський порт (колишній Іллічівський). Міністр зазначив, що порт "Південний" залишиться під державним контролем.

“Якщо нещодавно він (порт „Південний“ — УНН) був збитковим, то тепер він просто надприбутковий. На його рахунках вже перебуває понад 1 мільярд гривень”, — заявив міністр.

Кубраков також сказав, що щодо порту Усть-Дунайський (Одеська область) приватизаційний конкурс буде проведено вже цього року. Документальне оформлення передачі в концесію порту Ольвія та порту Херсон відбудеться у грудні.