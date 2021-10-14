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Одесский художественный музей стал национальным. Также заведению присвоят имя Александра Ройтбурда

Одесский художественный музей стал национальным. Также заведению присвоят имя Александра Ройтбурда

Киев  •  УНН

 • 39580 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Одесскому художественному музею статуса национального. Соответствующий указ №541/2021 опубликован на сайте главы государства, передает УНН.

Цитата

"Предоставить коммунальном учреждении« Одесский художественный музей "статус национального и в дальнейшем именовать - коммунальное учреждение" Одесский национальный художественный музей", - говорится в документе.

Детали

Президент поручил Кабинету Министров Украины проработать в установленном порядке вопрос о проведении ремонтно-реставрационных работ на здании-памятнике национального значения, в котором размещается коммунальное учреждение "Одесский национальный художественный музей".

А Одесской областной государственной администрации совместно с Одесским областным советом - проработать в установленном порядке вопрос о присвоении коммунальному учреждению "Одесский национальный художественный музей" имени O. А. Ройтбурда.

Предоставление музею статуса национального приурочили к 60-летию со дня рождения Александра Ройтбурда - известного украинского художника, который был директором Одесского художественного музея с 2018 года до своей смерти 8 августа этого года.

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