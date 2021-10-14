Одеський художній музей став національним. Також закладу присвоять ім'я Олександра Ройтбурда

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"Надати комунальній установі "Одеський художній музей" статус національного та надалі іменувати - комунальна установа "Одеський національний художній музей", - йдеться у документі.

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Президент доручив Кабінету Міністрів України опрацювати в установленому порядку питання щодо проведення ремонтно-реставраційних робіт на будівлі-пам'ятці національного значення, в якій розміщується комунальна установа "Одеський національний художній музей".

А Одеській обласній державній адміністрації спільно з Одеською обласною радою - опрацювати в установленому порядку питання щодо присвоєння комунальній установі “Одеський національний художній музей” імені O. А. Ройтбурда.

Надання музею статусу національного приурочили до 60-річчя з дня народження Олександра Ройтбурда — відомого українського художника, який був директором Одеського художнього музею з 2018 року до своєї смерті 8 серпня цього року.