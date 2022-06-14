Одесский театр оперы и балета возобновит работу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Одесский государственный академический театр оперы и балета после долгой паузы возобновит работу. Концерты "Опера Гала" и "Балет Гала", а также опера "Запорожец за Дунаем" будут посвящены Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета.
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"В случае воздушной тревоги показ будет прерван, а всем зрителям необходимо будет пройти в защитное укрытие, которое находится в театре, в сопровождении билетеров. Количество мест в зале театра, согласно требованиям, будет соответствовать количеству мест в защитном укрытии, количество билетов будет ограничено", - говорится в сообщении.
Детали
При входе в театр посетителей будут проверять металлодетектором на обнаружение предметов, оборот которых запрещен, ограничен или представляет угрозу жизни или здоровью людей.
Режим работы касс:
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- со вторника по субботу: с 11:00 до 19:30
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- воскресенье – выходной
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Напомним
Из названия Одесского областного драмтеатра решили убрать слово "русский".