Одесский театр оперы и балета возобновит работу

Цитата

"В случае воздушной тревоги показ будет прерван, а всем зрителям необходимо будет пройти в защитное укрытие, которое находится в театре, в сопровождении билетеров. Количество мест в зале театра, согласно требованиям, будет соответствовать количеству мест в защитном укрытии, количество билетов будет ограничено", - говорится в сообщении.

Детали

При входе в театр посетителей будут проверять металлодетектором на обнаружение предметов, оборот которых запрещен, ограничен или представляет угрозу жизни или здоровью людей.

Режим работы касс:



со вторника по субботу: с 11:00 до 19:30



воскресенье – выходной



Напомним

Из названия Одесского областного драмтеатра решили убрать слово "русский".