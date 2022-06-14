Одеський театр опери та балету відновить роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Одеський державний академічний театр опери та балету після довготривалої паузи відновить роботу. Концерти "Опера Гала" і "Балет Гала", а також опера "Запорожець за Дунаєм" будуть присвячені Збройним силам України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Одеської міської ради.
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"У разі повітряної тривоги показ буде перервано, а всім глядачам необхідно буде пройти до захисного укриття, що знаходиться в театрі, у супроводі білетерів. Кількість місць в залі театру, згідно з вимогами, буде відповідати кількості місць в захисному укритті, кількість квитків буде обмежена", - ідеться у повідомленні.
Деталі
При вході до театру відвідувачів перевірятимуть металодетектором на виявлення предметів, обіг яких заборонено, обмежено або становить загрозу життю чи здоров’ю людей.
Режим роботи кас:
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- з вівторка по суботу: з 11:00 до 19:30
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- неділя - вихідний
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