Одеський театр опери та балету відновить роботу

ukru
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 3345 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 66606 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 124183 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 125299 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 134764 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 127695 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 103885 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 103657 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 269415 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 152835 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.8 м/с
94 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 148260 перегляди

Корнієнко отримав 4 тис. грн "Зимової єПідтримки", а його дружина близько 60 тис. соцвиплат – декларація

1 квітня, 07:17 • 57690 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 117736 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 72231 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 103574 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 103574 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 269415 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 536599 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 483167 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 686220 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 4980 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 40787 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 72231 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 117736 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 147270 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Одеський театр опери та балету відновить роботу

Одеський театр опери та балету відновить роботу

Київ • УНН

 • 548960 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Одеський державний академічний театр опери та балету після довготривалої паузи відновить роботу. Концерти "Опера Гала" і "Балет Гала", а також опера "Запорожець за Дунаєм" будуть присвячені Збройним силам України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Одеської міської ради.

Цитата

"У разі повітряної тривоги показ буде перервано, а всім глядачам необхідно буде пройти до захисного укриття, що знаходиться в театрі, у супроводі білетерів. Кількість місць в залі театру, згідно з вимогами, буде відповідати кількості місць в захисному укритті, кількість квитків буде обмежена", - ідеться у повідомленні.

Деталі

При вході до театру відвідувачів перевірятимуть металодетектором на виявлення предметів, обіг яких заборонено, обмежено або становить загрозу життю чи здоров’ю людей.

Режим роботи кас:

  • з вівторка по суботу: з 11:00 до 19:30
  • неділя - вихідний

Нагадаємо 

З назви Одеського обласного драмтеатру вирішили прибрати слово "російський"

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаУНН-Одеса
Bitcoin
$85,271.40
Золото
$3,138.91
Tesla
$274.99
Brent
$74.65
S&P 500
$5,637.89
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,918.61