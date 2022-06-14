Одеський театр опери та балету відновить роботу

Цитата

"У разі повітряної тривоги показ буде перервано, а всім глядачам необхідно буде пройти до захисного укриття, що знаходиться в театрі, у супроводі білетерів. Кількість місць в залі театру, згідно з вимогами, буде відповідати кількості місць в захисному укритті, кількість квитків буде обмежена", - ідеться у повідомленні.

Деталі

При вході до театру відвідувачів перевірятимуть металодетектором на виявлення предметів, обіг яких заборонено, обмежено або становить загрозу життю чи здоров’ю людей.

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