Одесский апелляционный суд "разминировали"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Взрывотехнические службы не обнаружили взрывоопасных предметов в здании Одесского апелляционного суда, и он возобновил работу. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передает УНН.
"Информация о заминировании здания суда не подтвердилась. Во время проведения следственных действий специалистами взрывотехнической службы и Национальной полиции в административном здании взрывных устройств не обнаружено. Апелляционный суд Одесской области работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Напомним, 27 ноября из-за сообщения о заминировании временно прекратил работу Одесский апелляционный суд.