Одеський апеляційний суд "розмінували"

“Інформація про замінування будівлі суду не підтвердилася. Під час проведення слідчих дій фахівцями вибухотехнічної служби та Національної поліції в адміністративній будівлі вибухових пристроїв не виявлено. Апеляційний суд Одеської області працює у звичному режимі”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 листопада через повідомлення про замінування тимчасово припинив роботу Одеський апеляційний суд.