Одесские правоохранители задержали убийцу

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54875 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105745 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162846 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119604 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118444 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113592 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104980 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107256 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103731 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155550 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Одесские правоохранители задержали убийцу

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ОДЕССА-КИЕВ. 14 апреля. УНН. Ранее судимый 43-летний злоумышленник на улице во время конфликта нанес несколько ударов ножом по туловищу незнакомцу, в результате чего последний скончался. Об этом корреспонденту  УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

"Информация о смерти 23 летнего парня поступила в Приморский отдела полиции от врача хирургического отделения.
Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудники криминальной полиции разоблачили подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель, ранее уже неоднократно отбывавший наказание в местах лишения свободы за совершение других уголовных преступлений ", - сообщили в полиции.

Во время установления всех обстоятельств происшествия выяснилось, что на одной из улиц города нападающий подошел к двум незнакомых мужчин с просьбой закурить. После услышанного отказа между ними внезапно возник конфликт, в результате которого злоумышленник достал нож, нанес им несколько ударов по туловищу одному из мужчин и скрылся с места происшествия. Товарищ пострадавшего вызвал скорую помощь, однако последний от полученного ножевого ранения скончался в больнице, не приходя в сознание.

"По данному факту проводится досудебное расследование по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правонарушитель задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания", - отметили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Напомним, 13 апреля в Мариуполе был арестован убийца, без права залога.

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