Одесские правоохранители задержали убийцу
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 14 апреля. УНН. Ранее судимый 43-летний злоумышленник на улице во время конфликта нанес несколько ударов ножом по туловищу незнакомцу, в результате чего последний скончался. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
"Информация о смерти 23 летнего парня поступила в Приморский отдела полиции от врача хирургического отделения.
Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудники криминальной полиции разоблачили подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель, ранее уже неоднократно отбывавший наказание в местах лишения свободы за совершение других уголовных преступлений ", - сообщили в полиции.
Во время установления всех обстоятельств происшествия выяснилось, что на одной из улиц города нападающий подошел к двум незнакомых мужчин с просьбой закурить. После услышанного отказа между ними внезапно возник конфликт, в результате которого злоумышленник достал нож, нанес им несколько ударов по туловищу одному из мужчин и скрылся с места происшествия. Товарищ пострадавшего вызвал скорую помощь, однако последний от полученного ножевого ранения скончался в больнице, не приходя в сознание.
"По данному факту проводится досудебное расследование по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правонарушитель задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания", - отметили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Напомним, 13 апреля в Мариуполе был арестован убийца, без права залога.