Одеські правоохоронці затримали вбивцю
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 14 квітня. УНН. Раніше судимий 43-річний зловмисник на вулиці під час конфлікту завдав кілька ударів ножем по тулубу незнайомцю, внаслідок чого останній помер. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес- службі ГУНП в Одеській області.
"Інформація про смерть 23 річного хлопця надійшла до Приморського відділу поліції від лікаря хірургічного відділення.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами співробітники кримінальної поліції викрити підозрюваного. Ним виявився 43–річний місцевий житель, який раніше вже неодноразово відбував покарання в місцях позбавлення волі за вчинення інших кримінальних правопорушень", - повідомили у поліції.
Під час встановлення всіх обставин події з’ясувалося, що на одній з вулиць міста нападник підійшов до двох незнайомих чоловіків з проханням закурити. Після почутої відмови між ними раптово виник конфлікт, в результаті якого зловмисник дістав ніж, завдав ним кілька ударів по тулубу одному з чоловіків та втік з місця події. Товариш потерпілого викликав швидку медичну допомогу, однак останній від отриманого ножового поранення помер в лікарні, не прийшовши до свідомості.
"За вказаним фактом триває досудове розслідування за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правопорушника затримано в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання",- зазначили у прес- службі ГУНП в Одеській області.
Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.
Нагадаємо, 13 квітня у Маріуполі був заарештований вбивця, без права застави.