Одеські правоохоронці затримали вбивцю

"Інформація про смерть 23 річного хлопця надійшла до Приморського відділу поліції від лікаря хірургічного відділення.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами співробітники кримінальної поліції викрити підозрюваного. Ним виявився 43–річний місцевий житель, який раніше вже неодноразово відбував покарання в місцях позбавлення волі за вчинення інших кримінальних правопорушень", - повідомили у поліції.

Під час встановлення всіх обставин події з’ясувалося, що на одній з вулиць міста нападник підійшов до двох незнайомих чоловіків з проханням закурити. Після почутої відмови між ними раптово виник конфлікт, в результаті якого зловмисник дістав ніж, завдав ним кілька ударів по тулубу одному з чоловіків та втік з місця події. Товариш потерпілого викликав швидку медичну допомогу, однак останній від отриманого ножового поранення помер в лікарні, не прийшовши до свідомості.

"За вказаним фактом триває досудове розслідування за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правопорушника затримано в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання",- зазначили у прес- службі ГУНП в Одеській області.

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Нагадаємо, 13 квітня у Маріуполі був заарештований вбивця, без права застави.