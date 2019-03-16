Одесские полицейские изъяли у наркодилера психотропную "соль" на 1 млн грн

Работники отдела противодействия наркопреступности ГУНП в Одесской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий разоблачили мужчину, когда тот непосредственно раскладывал "товар" в места, где в дальнейшем его должны были забрать покупатели.

При проведении поверхностного осмотра полицейские обнаружили у злоумышленника более килограмма частично расфасованного психотропного вещества химического происхождения и несколько десятков грамм марихуаны. Изъятое направили на экспертизу. По ценам "черного рынка" приблизительная стоимость "солей" - более миллиона гривен.

По словам правонарушителя, партию наркотиков он привез из Запорожской области для сбыта в Одессе.

По данному факту начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины. После получения результатов экспертизы будет решаться вопрос об изменении квалификации на ч.3 ст.307 УК.

Следствие продолжается.

Напомним, на Закарпатье объявлено о подозрении иностранцу, которого задержали при попытке контрабанды более 30 кг героина .