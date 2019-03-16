Одеські поліцейські вилучили у наркодилера психотропну "сіль" на 1 млн грн

КИЇВ. 16 березня. УНН. В Одесі поліцейські вилучили у наркозбувача психотропну речовину "сіль" на суму більше мільйона гривень. 30-річний житель Запорізької області розповсюджував заборонені засоби шляхом "закладок" в Приморському районі міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП в Одеській області.