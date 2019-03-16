Одеські поліцейські вилучили у наркодилера психотропну "сіль" на 1 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В Одесі поліцейські вилучили у наркозбувача психотропну речовину "сіль" на суму більше мільйона гривень. 30-річний житель Запорізької області розповсюджував заборонені засоби шляхом "закладок" в Приморському районі міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП в Одеській області.
Працівники відділу протидії наркозлочинності ГУНП в Одеській області в ході проведення оперативно-розшукових заходів викрили чоловіка, коли той безпосередньо розкладав "товар" в місця, де в подальшому його повинні були забрати покупці.
Під час проведення поверхневого огляду поліцейські виявили у зловмисника більше кілограма частково розфасованої психотропної речовини хімічного походження та декілька десятків грам марихуани. Вилучене направили на експертизу. За цінами "чорного ринку" приблизна вартість "солей" - понад мільйон гривень.
Зі слів правопорушника, партію наркотиків він привіз із Запорізької області для збуту в Одесі.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України. Після отримання результатів експертизи буде вирішуватися питання про зміну кваліфікації на ч.3 ст.307 ККУ.
Слідство триває.
Нагадаємо, на Закарпатті оголошено про підозру іноземцю, якого затримали при спробі контрабанди понад 30 кг героїну.