Одесская "Бипа" в баскетбольной Суперлиге уверенно переиграла "Николаев"
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 12 февраля. УНН. Сегодня в УСК "Одесса" местный БК "Бипа" в рамках украинской баскетбольной Суперлиги принимал МБК "Николаев", сообщает корреспондент УНН.
В начале встречи николаевцы за счет точных трехочковых бросков смогли вырваться вперед и в итоге выиграли первую четверть со счетом 24:28.
Второй период в целом прошел в равной борьбе и логично завершился с ничейным счетом 19:19 (43:47).
После большого перерыва одесситы начали демонстрировать большую игровую концентрацию, что позволило им захватить лидерство в поединке 26:14 (69:61). В заключительной четверти игроки "Бипы" продолжили давить на "корабелов" и увеличивать свое преимущество в общем счете 24:12 (93:73).
В результате БК "Бипа" уверенно переиграл МБК "Николаев" со счетом 93:73.
Самым результативным игроком встречи стал одессит К. Фандербурк, который принес в корзину своей команды 27 очков. Лучшим у николаевцев был А.Чемякин, достижением которого стали 18 очков.
Напомним, что 10 февраля лидер украинского баскетбольного чемпионата "Химик" разгромил "Николаев" .