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Одеська "Біпа" у баскетбольній Суперлізі впевнено переграла "Миколаїв"

Київ • УНН

 • 9878 перегляди

МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сьогодні в УСК “Одеса” місцевий БК “Біпа” в рамках української баскетбольної Суперліги приймав МБК “Миколаїв”, повідомляє кореспондент УНН.

Одеська "Біпа" у баскетбольній Суперлізі впевнено переграла "Миколаїв"

На початку зустрічі миколаївці за рахунок влучних триочкових кидків змогли вирватися вперед і в результаті виграли першу чверть із рахунком 24:28.

Другий період в цілому пройшов у рівній боротьбі і логічно завершився з нічийним рахунком 19:19 (43:47).

Після великої перерви одесити почали демонструвати більшу ігрову концентрацію, що дозволило їм захопити лідерство у поєдинку 26:14 (69:61). У заключній чверті гравці “Біпи” продовжили тиснути на "корабелів" та збільшувати свою перевагу у загальному рахунку 24:12 (93:73).

В результаті БК “Біпа” впевнено переграв МБК “Миколаїв” із рахунком 93:73.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став одесит К. Фандербурк, який приніс у кошик своєї команди 27 очок. Найкращим у миколаївців був А.Чемякін, здобутком якого стали 18 очок.

Нагадаємо, що 10 лютого лідер українського баскетбольного чемпіонату “Хімік” розгромив “Миколаїв”.

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