Одесситов лишили миллиона гривен и памятника архитектуры: Дом Руссова достался связанной с Тарпаном компании

Детали

Компания "Петрекс Плюс", зарегистрированная на мать Руслана Тарпана – бывшего одесского депутата, который сейчас находится в международном розыске, Любовь Тарпан, судится с Одесским горсоветом за дом Руссова еще с декабря 2020 года. Фирма требовала отменить право собственности на памятник архитектуры Одесского горсовета и признать противоправным решение исполкома от 03.07.2020 года.

Именно тогда исполком решил зарегистрировать за территориальной громадой дом Руссова. Судебные разбирательства длились полтора года и в результате суд первой инстанции вынес решение в пользу Тарпана.

Цитата

"Проведение реставрационных работ на памятнике архитектуры Одесским горсоветом не дает ему права нарушать закон и регистрировать за собой право собственности", - сообщается в решении суда.

Исходя из того, что одесситы заплатили со своих налогов за реставрацию здания 105 млн 207 тыс. 289 грн, выходит, что именно жители города спонсировали реставрацию дома Руссова для частной фирмы.

Кроме того, "Петрекс Плюс" принадлежит матери Тарпана, а реставрацией самого здания занималась компания "Укрспецпроект", которая, по информации журналистов, аффилирована с Тарпаном.

Напомним

История вопроса, кому все же принадлежит дом Руссова, уходит в 2004 год. Тогда аффилированные к Тарпану компании (“Реставратор-1946”, — ред.) выкупили у одесситов почти 80% “коммунальных комнат” в доме Руссова, информирует “Одесский курьер”.

В 2016-м городские власти признали дом Руссова аварийным, выделили на реставрацию примерно 108 млн гривен (впоследствии сумма увеличилась до 149 млн, — ред.).

В 2018 году тендер на реставрацию дома Руссова получила фирма “Укрспецпроект”, которая по факту “отреставрировала” только фасад здания.

Как позже выяснили правоохранители, директор “Укрспецпроекта” Елена Сердюк в течение нескольких месяцев вносила в документы о выполнении работ над реставрацией дома Руссова ложные сведения. Стоимость завышалась в десятки раз, в результате чего местный бюджет получил ущерб на сумму в 5 млн грн. В рамках уголовного производства директора арестовали.

Кроме этого, одесские правоохранители направили в суд обвинение инженеру технического надзора за реставрацией дома Руссова. Оказалось, что инженер технического надзора тоже знал о фактическом объеме работ и, вопреки закону, заверял сфальсифицированные документы.

По данным правоохранителей, компания, в лице директора фирмы “Реставратор-1946” Лины Прийменко, вступила в сговор с директором фирмы “Укрспецпроект” Еленой Сердюк, директором фирмы “Чхоллима” Евгением Челаком и директором компании “Арт-проект 2010” Андреем Каратаем.

Правоохранители считают проведенные работы по реставрации незаконными. Они привели к повреждению и изменению почти половины исторического здания. “Самым ярким” элементом скандальной реставрации стала пластиковая бутылка вместо лица на фигуре фасада. Когда лицевая часть фигуры отпала, оказалось, что пластиковая тара служила реставраторам вместо каркасов.

Добавим

Руслан Тарпан находится в розыске и почти 5 лет скрывается от украинского правосудия. В Украине ему избрали меру пресечения - заочный арест.

Также он находится в международном розыске.

По данным Одесской прокуратуры, правоохранители намерены пригласить экстрадицию Тарпана из ОАЭ для привлечения в Украине к уголовной ответственности по хищению госсредств на проекте "Глубоководный выпуск".