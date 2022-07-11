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Одеситів позбавили мільйона гривень та пам'ятки архітектури: Будинок Руссова дістався пов'язаній з Тарпаном компанії

Одеситів позбавили мільйона гривень та пам'ятки архітектури: Будинок Руссова дістався пов'язаній з Тарпаном компанії

Київ • УНН

 • 399041 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Наприкінці червня Господарський суд Одеської області у першій інстанції задовольнив усі позови фірми "Петрекс Плюс" щодо того, кому все ж таки належить історична пам'ятка Одеси будинок Руссова – місту чи приватній компанії, повідомляє УНН з посиланням на одеське видання “Монітор”.

Деталі

Компанія "Петрекс Плюс", яка зареєстрована на матір Руслана Тарпана – колишнього одеського депутата, який зараз перебуває у міжнародному розшуку, Любов Тарпан, судиться з Одеською міськрадою за будинок Руссова ще з грудня 2020 року. Фірма вимагала скасувати право власності на пам'ятку архітектури за Одеською міськрадою та визнати протиправним рішення виконкому від 03.07.2020 року.

Саме тоді виконком вирішив зареєструвати за територіальною громадою будинок Руссова. Судові розгляди тривали півтора роки і зрештою суд першої інстанції ухвалив рішення на користь Тарпана.

Цитата

"Проведення реставраційних робіт на пам'ятці архітектури Одеською міськрадою не дає йому права порушувати закон та реєструвати за собою право власності", - повідомляється у рішенні суду.

З огляду на те, що одесити заплатили зі своїх податків за реставрацію будівлі 105 млн 207 тис. 289 грн, виходить, що саме мешканці міста спонсорували реставрацію будинку Руссова для приватної фірми.

Крім того, "Петрекс Плюс" належить матері Тарпана, а реставрацією самої будівлі займалася компанія "Укрспецпроект", яка, за інформацією журналістів, афілійована з Тарпаном.

Нагадаємо

Історія питання, кому все ж таки належить будинок Руссова, починається у 2004 році. Тоді афілійовані до Тарпана компанії (“Реставратор-1946”, — ред.) викупили у одеситів майже 80% “комунальних кімнат” у будинку Руссова, інформує “Одеський кур'єр”.

2016-го міська влада визнала будинок Руссова аварійним, виділила на реставрацію приблизно 108 млн гривень (згодом сума збільшилася до 149 млн, — ред.).

У 2018 році тендер на реставрацію будинку Руссова отримала фірма “Укрспецпроект”, яка за фактом “відреставрувала” лише фасад будівлі.

Як згодом з'ясували правоохоронці, директор “Укрспецпроекту” Олена Сердюк протягом кількох місяців вносила до документів про виконання робіт над реставрацією будинку Руссова неправдиві відомості. Вартість завищувалася в десятки разів, внаслідок чого місцевий бюджет отримав збитки на суму 5 млн грн. У межах кримінального провадження директора заарештували.

Окрім цього, одеські правоохоронці направили до суду звинувачення інженеру технічного нагляду за реставрацією будинку Руссова. Виявилося, що інженер технічного нагляду теж знав фактичний обсяг робіт і, всупереч закону, затверджував сфальсифіковані документи.

За даними правоохоронців, компанія в особі директора фірми "Реставратор-1946" Ліни Прийменко вступила у змову з директором фірми "Укрспецпроект" Оленою Сердюк, директором фірми "Чхолліма" Євгеном Челаком та директором компанії "Арт-проект 2010" Андрієм Каратаєм.

Правоохоронці вважають проведені роботи з реставрації незаконними. Вони призвели до пошкодження та зміни майже половини історичної будівлі. "Найяскравішим" елементом скандальної реставрації стала пластикова пляшка замість обличчя на фігурі фасаду. Коли лицьова частина фігури відпала, виявилось, що пластикова тара служила реставраторам замість каркасів.

Додамо

Руслан Тарпан перебуває у розшуку і вже майже 5 років ховається від українського правосуддя. В Україні йому обрали запобіжний захід - заочний арешт.

Також він перебуває у міжнародному розшуку.

За даними Одеської прокуратури, правоохоронці мають намір запросити екстрадицію Тарпана з ОАЕ для притягнення в Україні до кримінальної відповідальності у справі розкрадання держкоштів на проекті "Глибоководний випуск".

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