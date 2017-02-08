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Одесситов попросили ограничить поездки и передвижения по городу на время гололеда

Киев • УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 8 февраля. УНН. Одесская мэрия обратилась к горожанам с просьбой максимально ограничить передвижения по городу. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Одесситов попросили ограничить поездки и передвижения по городу на время гололеда

Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 8 февраля по Одессе и области ожидаются порывы восточного ветра 15-20 м/с, метель, гололедица.

В связи со сложными погодными условиями одесская мэрия настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещение и поездки по городу, особенно пожилых людей, детей и беременных женщин. Учитывая сложные погодные условия, все городские коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. На автодорогах области утром и днем ​​местами ожидается плохая видимость и гололедица, также рекомендуется максимально ограничить выезд за пределы города.

Также водителей попросили не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, поскольку в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Напомним, как сообщал УНН, более 50 населенных пунктов в Одесской области обесточены из-за непогоды.

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