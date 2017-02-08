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Одеситів попросили обмежити поїздки та пересування містом на час ожеледиці

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 8 лютого. УНН. Одеська мерія звернулась до містян з проханням максимально обмежити пересування містом. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Одеської міськради.

Одеситів попросили обмежити поїздки та пересування містом на час ожеледиці

Згідно з прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 8 лютого по Одесі та області очікуються пориви східного вітру 15-20 м/с, хуртовина, ожеледиця.

У зв'язку зі складними погодними умовами одеська мерія настійно просить одеситів максимально обмежити переміщення і поїздки містом, особливо осіб похилого віку, дітей і вагітних жінок. Враховуючи складні погодні умови, всі міські комунальні служби працюють у цілодобовому режимі. Враховуючи, що на автодорогах області вранці та вдень місцями очікується видимість в опадах 1-2 км і ожеледиця, також рекомендовано максимально обмежити виїзд за межі міста.

Також водіїв попросили не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, оскільки внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок і кабелів.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, більше 50 населених пунктів на Одещині знеструмлено внаслідок негоди.

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