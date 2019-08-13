Одесская область потеряла 100 свиноферм из-за АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Одесская область является лидером по количеству зафиксированных случаев африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Свиноводы Украины", передает УНН.
"С момента обнаружения вируса АЧС на территории Украины больше всего случаев зафиксировали в Одесской области. Так, согласно официальным данным, по состоянию на начало августа в Одесской области ликвидировали 58 вспышек болезни", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на борьбу с АЧС в Одесской области в целом было направлено 5 млн грн средств областного бюджета.
"Из-за вспышки болезни и высокой угрозы распространения вируса около 100 небольших промышленных свинохозяйств прекратило свою деятельность", - рассказали в ассоциации.
Напомним, что в Украине впервые АЧС была зафиксирована в 2012 году. С тех пор болезнь не утихает. Отметим, что только в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом году - уже почти 40.
По убеждению политика Сергея Тригубенко, контроллеры, в лице Госпродпотребслужбы, неэффективно и непрофессионально противостоят вирусу, и поэтому украинские фермеры продолжают испытывать миллионные убытки.