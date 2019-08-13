Одещина втратила 100 свиноферм через АЧС

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Одеська область є лідером за кількістю зафіксованих випадків африканської чуми свиней (АЧС). Про це повідомляє пресслужба асоціації "Свинарі України", передає УНН.

"З моменту виявлення вірусу АЧС на території України чи не найбільше випадків зафіксували в Одеській області. Так, згідно з офіційними даними, станом на початок серпня на Одещині ліквідували 58 спалахів хвороби", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на боротьбу з АЧС в Одеській області загалом було спрямовано 5 млн грн коштів обласного бюджету.

"Через спалахи хвороби та високу загрозу розповсюдження вірусу близько 100 невеликих промислових свиногосподарств припинило свою діяльність", - розповіли в асоціації.

Нагадаємо, що в Україні вперше АЧС була зафіксована у 2012 році. З того часу хвороба не вщухає. Зауважимо, що лише минулого року в Україні було зафіксовано 145 випадків АЧС, а цього річ - вже майже 40.

На переконання політика Сергія Тригубенка, контролери, в особі Держпродспоживслужби, неефективно та непрофесійно протистоять вірусу, і тому українські фермери продовжують зазнавати мільйонних збитків.

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