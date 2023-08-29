Одесская область получила очередную партию школьных автобусов - Кипер

Детали

Автобусы будут доставлять детей в 8 учебных заведений Андреево-Ивановской, Городненской, Теплицкой, Великоплосковской, Новоборисовской, Степановской, Савранской, Песчанской громад, уточнил Кипер. И добавил, что это уже третья партия школьных автобусов «Эталон» из закупленных 28.

«Все они украинского производства, поэтому здесь страна выиграла дважды - украинские производства получили заказ, а дети новый транспорт», - написал глава ОВА.

Ранее УНН сообщал, что в конце июня регионы Украины массово объявили тендеры на закупку школьных автобусов. Средняя цена одного автобуса составляет около 3 млн грн.

Напомним

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